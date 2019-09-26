Tahkim Kurulu Beşiktaşlı Elneny'nin cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Elneny'nin aldığı 3 maçlık men cezasını onadı.



TFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş'ın Mısırlı futbolcusu Mohamed Elneny'nin Gazişehir Gaziantep maçı sonrasında aldığı 3 maçlık men cezasının onandığı duyuruldu. Elneny'nin yanı sıra Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode'nin aldığı 3 maçlık men cezası onandı. TFF Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:



"- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve idarecisi Ertuğrul Doğan ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/111 K.2019-2020/130 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 26.09.2019 Perşembe günü saat 15: 00'de Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. idarecisi Ertuğrul DOĞAN, Kulüp yöneticisi ve vekili Av. Eda LERMİ ZORER'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,oybirliği ile,



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve idarecisi Ertuğrul Doğan'ın sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,oybirliği ile,



Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/123 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına,oybirliği ile,



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ilecezanın onanmasına, oybirliği ile, erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,



Yılport Samsun Spor Kulübü A.Ş.'nin PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/98 K.2019-2020/117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Yılport Samsun Spor Kulübü A.Ş.'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 8 binTL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL