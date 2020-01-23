Tahkim Kurulu Fenerbahçe kararını açıkladı - Son Dakika
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Tahkim Kurulu Fenerbahçe kararını açıkladı

6 saat önce

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın, harcama limitine eklenmesine oy birliği ile karar verdi.

Tahkim Kurulu Fenerbahçe kararını açıkladı, System.String[]

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın, harcama limitine eklenmesine oy birliği ile karar verdi.


Resmi açıklama şöyle;


Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;


Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.


İlk ayrılık açıklandı


Fenerbahçe yıllık 3 milyon euro kazanan Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti. Bu ayrılıkla birlikte sarı-lacivertli kulübün giderinde 1.5 milyon euroluk düşüş olacak. Ayrıca Brescia'nın gündeminde olan Miha Zajc'ın da takımdan ayrılması bekleniyor.


Mevlüt'ten harika gol;


Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:29 
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