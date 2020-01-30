Son Dakika › Spor › Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım itirazını esastan reddetti. - Son Dakika Spor
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım itirazını esastan reddetti.
6 saat önce
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım itirazını esastan reddetti. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırım talebini reddetti Tahkim Kurulu, Nwakaeme için yapılan itirazı reddetti Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!