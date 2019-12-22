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Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e verilen 2 maçlık men cezasını onadı.
6 saat önce
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'e verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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