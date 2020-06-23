Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maç men cezasını 2 maça indirdi.
Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maç men cezasını 2 maça indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:36 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maç men cezasını 2 maça indirdi. - Son Dakika Spor
Son Dakika 19:46 Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi 17:02 Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti 16:27 Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü 16:20 Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu 15:28 Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı 14:48 Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor 12:49 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 12:32 Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 11:58 Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor 11:42 G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek 11:01 Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu 10:34 Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım 09:52 Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi 09:32 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim