Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maç men cezasını 2 maça indirdi. - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maç men cezasını 2 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maç men cezasını 2 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maç men cezasını 2 maça indirdi. - İSTANBUL

Tahkim Kurulu, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 07:36 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'e verilen 3 maç men cezasını 2 maça indirdi. - Son Dakika Spor
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