Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Michael Seri'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.
2 saat önce
Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Michael Seri'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:51 Kaynak: İHA
Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Michael Seri'ye verilen 2 maçlık cezayı onadı. - İSTANBUL
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