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Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a verilen 3 maç men cezasını onadı.
6 saat önce
Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a verilen 3 maç men cezasını onadı. Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:18 Kaynak: İHA
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