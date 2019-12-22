Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı - Son Dakika Spor

Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in aldığı 2 maç men cezasına yapılan itirazı reddetti ve onadı.

Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues'in aldığı 2 maç men cezasına yapılan itirazı reddetti ve onadı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Tahkim Kurulu 22 Aralık 2019 günlü (63) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı kararlar şöyle:


"Fenerbahçe'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Perşembe günü saat 11.00'de Fenerbahçe'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;


Fenerbahçe'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile,


Bursaspor'un futbolcusu Anıl Karaer ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/432 K.2019-2020/510 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Perşembe günü saat 12.00'de Bursa Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mehmet Fatih Kaya'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;


Bursaspor'un futbolcusu Anıl Karaer'in rakip takım futbolcusuna saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 6 bin 500 TL para cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Garry Rodrigues, Tahkim Kurulu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:24 Kaynak: İHA
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