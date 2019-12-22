Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in cezasını onadı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in cezasını onadı! - Son Dakika Spor

Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in cezasını onadı!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in cezasını onadı!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı.


Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Garry Rodrigues için yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.


İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA


Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11: 00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;


Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmişyir.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Garry Rodrigues, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 12:56 
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