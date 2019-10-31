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Tahkim Kurulu kararları

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay ile Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Ayobami'nin cezalarını onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü futbolcusu Sedat Ağçay ile Gaziantep Futbol Kulübü oyuncusu Olarenwaju Ayobami'nin cezalarını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Sedat Ağçay ile Ayobami'nin 3'er maç ve 13'er bin lira para cezasını onama kararı aldı.

Tahkim Kurulu, Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'in 21 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezasını da onamayı kararlaştırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, MKE Ankaragücü, Tahkim Kurulu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:00 Kaynak: AA
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