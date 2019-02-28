Tahkim Kurulu Kararları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 16 dosyayı karara bağladı.





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 16 dosyayı karara bağladı.



Kurul, Atiker Konyasporlu Adis Jahovic'in 2 maçlık men cezasını 1'e indirirken, Kasımpaşa'ya stadyuma biletsiz seyirci alması nedeniyle verilen 1000 bin TL'lik cezayı onadı.



Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:



1. E.2019/18 - K.2019/74- Ek



Zonguldak Kömür Spor Kulübü Derneği ile teknik adam Mithat Gökhan Konmuş arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Kurulumuzun, 21.02.2019 tarih ve E.2019/18 - K.2019/74 sayılı onama kararına karşı Zonguldak Kömür Spor Kulübü Derneği'nin maddi hatanın düzeltilmesi talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; gerekçesi ek kararda açıklanmak üzere maddi hatanın düzeltilmesi talebinin reddine, oyçokluğu ile,



2. E.2019/19 - K.2019/81



Kahramanmaraş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin futbolcu Devrim Taşkaya ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve E.2018/661- K.2018/658 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



3. E.2019/20 - K.2019/82



Futbolcu Mutlu İlengöz'ün Gebze Spor Geçlik ve Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve E.2018/659- K.2018/660 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının KALDIRILMASINA,



Davacı futbolcunun alacak talebinin kısmen kabulü ile; 20.000,00 TL garanti ücret alacağının davalı kulüpten tahsili edilerek davacı futbolcuya ödenmesine,



Faiz, harç, yargılama gideri ile vekalet ücretinin gerekçeli kararda belirtilmesine; oyçokluğu ile,



4. E.2019/21 - K.2019/83



Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbol menajeri Uğur Avadan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve E.2018/495 - K.2018/653 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



5. E.2019/22 - K.2019/84



Tire 1922 Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Ersin Aslantoğ ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.11.2018 tarih ve E.2018/621 - K.2018/623 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



6. E.2019/23 - K.2019/85



Kemer Spor 2003 Kulübü'nün teknik adam Aşkın Ayaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.11.2018 tarih ve E.2018/636 - K.2018/632 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Esas hakkında karar verildiğinden; yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığından talebin reddine, oyçokluğu ile,



Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



7. E.2019/24 - K.2019/86



Adana Demir Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Yiğit İncedemir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/613 - K.2018/603 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



8. E.2019/25 - K.2019/87



Zonguldak Kömür Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Birol Yılmaz ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve E.2018/628- K.2018/646 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,



9. E.2019/70 - K.2019/88



Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcusu Selçuk Alibaz ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/684 K.2018-2019/801 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcusu Selçuk Alibaz'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; FDT 13.maddesi gereğince takdiren indirilmesi suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,



Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,



10. E.2019/71 - K.2019/89



Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/676 K.2018-2019/817 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; futbolcunun eyleminin FDT 36/1-a kapsamında değerlendirilmesi neticesinde; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,



11. E.2019/72 - K.2019/90



Kahramanmaraş Spor A.Ş.'nin futbolcusu Ethem Ercan Pülgir ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/683 K.2018-2019/811 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Kahramanmaraş Spor A.Ş.'nin futbolcusu Ethem Ercan Pülgir'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



12. E.2019/73 - K.2019/91



Yeni Çorum Spor A.Ş.'nin futbolcusu Onurcan Piri ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/700 K.2018-2019/809 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Duruşma talebinin reddine,



Esas hakkında karar verildiğinden; yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığından talebin reddine, oybirliği ile



Yeni Çorum Spor A.Ş.'nin futbolcusu Onurcan Piri'nin rakip takım taraftarlarına yönelik hareketi nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



13. E.2019/74 - K.2019/92



Nikfer Spor Kulübü'nün AFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/753 K.2018-2019/1540 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Nikfer Spor Kulübü'nün 03.11.2018 tarihinde oynanan Kalinkoz Spor - Nikfer Spor Süper Amatör Lig müsabakanın güvenlik nedeniyle tamamlanamadığından; FMT'nin 19. maddesi uyarınca mevcut puanından galibiyet anında verilen puan kadar (3) puan silinmesi cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,



14. E.2019/75 - K.2019/93



Afjet Afyon Spor Kulübü'nün PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/681 K.2018-2019/804 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Afjet Afyon Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 10.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton D,E,F,G ve Kuzey Kale Arkası C,D,E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



15. E.2019/76 - K.2019/94



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ve idareci Cüneyt Söylen ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/678 K.2018-2019/810 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Duruşma taleplerinin reddine,



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'nin stadyuma biletsiz seyirci alması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. idarecisi Cüneyt Söylen'in akreditasyon kartını başkalarının kullanımına vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



16. E.2019/77 - K.2019/95



Pendik Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Sinan Yücer ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/686 K.2018-2019/808 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Pendik Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Sinan Yücer'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir. - İstanbul

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