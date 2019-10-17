Tahkim Kurulu Kararları açıklandı

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararları şöyle:"-Futbol Menajeri Ahmet Bulut'un Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2018/693 - K.2019/83 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbol Menajeri Ahmet Bulut'un, başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,-Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15: 30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz konusunda Kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oybirliği ile,-Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün futbolcusu Mehmet Murat Uçar ile ilgili PFDK'nın 10.10.2019 tarihli E.2019-2020/183 K.2019-2020/218 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün futbolcusu Mehmet Murat Uçar'ın rakip takım görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,-Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Güray Vural ile ilgili PFDK'nın 10.10.2019 tarihli E.2019-2020/177 K.2019-2020/203 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Güray Vural'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."