Tahkim Kurulu kararları açıklandı - Son Dakika

Tahkim Kurulu kararları açıklandı

15.10.2020 18:20
Tahkim Kurulu kararları açıklandı, System.String[]

Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Alınan kararlar doğrultusunda Beşiktaş'ın, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararlarına yaptığı itirazlar reddedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"TFF Tahkim Kurulu 15 Ekim 2020 günlü (50) sayılı olağan toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2020/213- K.2020/226 EK

Adana Hadırlı Gücü Spor Kulübü'nün Tahkim Kurulu'nun 27.08.2020 tarihli E.2020/123 2020/226 K. sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Adana Hadırlı Gücü Spor Kulübü'nün yargılamanın iadesi talebinin reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/227- K.2020/286

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Serdar Keşçi ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/38- K.2020/149 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davalının itirazının reddine,

Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 51.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

3. E.2020/228- K.2020/287

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Recep Uçar ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/39- K.2020/150 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davalının itirazının reddine,

Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 154.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E.2020/229- K.2020/288

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Caner Erol ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/40- K.2020/154 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davalının itirazının reddine,

Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E.2020/230- K.2020/289

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Haluk Güngör ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/41- K.2020/151 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davalının itirazının reddine,

Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

6. E.2020/231- K.2020/290

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Ekrem Özerk Tufan ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/42- K.2020/152 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davalının itirazının reddine,

Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

7. E.2020/270- K.2020/291

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği'nin futbolcu Erdi Yokuşlu ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/101- K.2020/170 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2020/298- K.2020/292

Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarih ve 53 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün itirazının reddine, oybirliği ile,

9. E.2020/311- K.2020/293

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Tansu Yaan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/136 - K.2020/247 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

10. E.2020/312- K.2020/294

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Ömer Faruk Mahir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/137 - K.2020/248 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

11. E.2020/313- K.2020/295

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Kemal Kurak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/138 - K.2020/249 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

12. E.2020/314- K.2020/296

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Bülent Uygun ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/139 - K.2020/250 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

13. E.2020/315- K.2020/297

Denizli Spor Kulübü Derneği'nin Teknik Adam Mehmet Tezcan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.08.2020 tarih ve E.2020/140 - K.2020/251 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Denizli Spor Kulübü Derneği'nin başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

14. E.2020/316- K.2020/298

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 08.10.2020 tarihli E.2020-2021/104 K.2020-2021/149 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezasının; ihlalin unsurları oluşmadığından cezanın kaldırılmasına oybirliği ile,

15. E.2020/317- K.2020/299

Gölcük Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 08.10.2020 tarihli E.2020-2021/130 K.2020-2021/163 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 15.10.2020 Perşembe günü saat 15: 30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Gölcük Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Ali Topuz'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Gölcük Spor Kulübü Derneği'nin mensubumun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 3.000,00 TL para cezasının; ihtar cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

16. E.2020/318- K.2020/ 300

Yukatel Denizli Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 04.10.2020 tarihli E.2020-2021/107 K.2020-2021/173 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Yukatel Denizli Spor Kulübü Derneği'nin müsabaka sonrası flaş röportaja belirlenen 5 kişilik oyuncu listesinden sadece 2 futbolcunun katılımının sağlamasından dolayı Süper Lig ve PTT 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Tahkim Kurulu, Müzakere, Denizli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu kararları açıklandı - Son Dakika Spor

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