Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile, Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

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