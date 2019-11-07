Tahkim Kurulu kararları açıklandı! 200 gün hak mahrumiyeti...

İşte TFF'den yapılan açıklama:



TFF Tahkim Kurulu 7 Kasım 2019 günlü (54) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)



1. E.2019/310- K.2019/363



Kurulumuz 'un 17 Ekim 2019 tarihli ara kararı uyarınca incelemeye alınan Vanspor Futbol Kulübü'nün Başkanı Servet Yenitürk ile ilgili PFDK'nın 03.10.2019 tarihli E.2019-2020/160 K.2019-2020/190 sayılı kararına itirazına ilişkin dosyada yapılan müzakere neticesinde;



Vanspor Futbol Kulübü'nün Başkanı Servet Yenitürk'ün müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-b maddesi uyarınca 200 gün hak mahrumiyeti ve 34.000,00 TL para cezasının; beyanları alınan tanıklar ve celp edilen soruşturma dosyasında; eylemi gerçekleştiren kişinin Servet Yenitürk, olduğuna dair her türlü şüpheden uzak tam ve kesin bir kanaate ulaşılamadığından; kararın kaldırılmasına oybirliği ile,



2. E.2019/335- K.2019/364



Keçiörengücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği ile ilgili PFDK'nın 31.10.2019 tarihli E.2019-2020/250 K.2019-2020/308 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Keçiörengücü Spor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. Maddesi uyarınca 18.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Erteleme talebinin reddine,



3. E.2019/336- K.2019/365



Çubuklu Spor Futbol A.Ş. ve yöneticisi Zeki Karakut ilgili AFDK'nın 28.10.2019 tarihli E.2019-2020/265 K.2019-2020/353 ve 354 sayılı kararlarına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Çubuklu Spor Futbol A.Ş.'nin müsabakada çıkan saha olayları nedeniyle FDT'nin 52. ve 35/3. maddeleri uyarınca 1 maç seyircisiz oynama ve 5.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Çubuklu Spor Futbol A.Ş. yöneticisi Zeki Karakut'un müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 38/1-b ve 35/3 maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 2.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



4. E.2019/337- K.2019/366



Yüksekova Belediye Spor Kulübü futbolcuları Sinan Yıldırım ve Murat Kurnaz ile ilgili AFDK'nın 28.10.2019 tarihli E.2019-2020/341 K.2019-2020/434 ve 498 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Yüksekova Belediye Spor Kulübü futbolcusu Sinan Yıldırım'ın ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/2-a ve 13. maddesi uyarınca 9 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Yüksekova Belediye Spor Kulübü futbolcusu Murat Kurnaz'ın müsabaka hakemini tehdit etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Karar verilmiştir.