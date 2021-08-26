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Tahkim Kurulu, Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı

26.08.2021 18:29
Tahkim Kurulu, Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı, System.String[]

Brezilyalı savunmacı için yapılan erteleme talebi de oy çokluğu ile reddedildi - Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao'ya Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı saldırı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 8 maçlık cezayı onadı.

Brezilyalı savunmacı için yapılan erteleme talebi de oy çokluğu ile reddedildi

- Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Marcao'ya Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı saldırı sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 8 maçlık cezayı onadı. Kurul ayrıca cezanın ertelenmesi talebini de oy çokluğuyla reddetti.

Tahkim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

1. E.2021/118- K.2021/111 Ek

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve idarecisi Selahattin Baki'nin Tahkim Kurulu'nun 13.03.2021 tarih ve E.2021/118 - K.2021/111 sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talepli başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada Kurulumuz tarafından verilen 13.03.2021 tarihli karar ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak para cezasına dönüştürüldüğü; bu sebeple Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 91. maddesine göre ilk kararı veren mercii Tahkim Kurulu olduğundan yargılamanın yenilenmesi talebinin; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından değil, Tahkim Kurulu tarafından değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılarak dosyanın incelenmesine geçildi;a) Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi, Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılmış olmakla birlikte, cezaya konu ihlal, FDT'nin 36/1. maddesi düzenlemesinde yer aldığından değişikliğin başvurucu lehine uygulanamayacağı; bu sebeple; talebin bu yönüyle reddine, oybirliği ile,b) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) kararları doğrultusunda Tahkim Kurulu tarafından verilen içtihatları geriye yürütmenin mümkün olamayacağı, AİHM kararlarının yalnızca ihlal kararı verilen dosya bakımından yargılamanın yenilenmesi sebebi olarak kabul edilebileceği hususu kanunla düzenlendiğinden bu yöndeki talebin reddine, oybirliği ile,2. E.2021/297- K.2021/296Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 10.08.2021 tarih 95 sayılı 12.08.2021 tarih 96 sayılı kararlarına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,3. E.2021/299- K.2021/297 Kocaeli Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/11 - K.2021-2022/11 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Kocaeli Spor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Numaralı Alt Tribün 112, 113, 114 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Kocaeli Spor Kulübü Derneği'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarlarının bulunduğu Batı Numaralı Alt Tribün 114 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen Batı Numaralı Alt Tribün 114 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabaka bloke edilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Esas hakkında karar verildiğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine, oybirliği ile,4. E.2021/300- K.2021/298Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/10- K.2021-2022/3 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü'nün taraftarlarının stadyumda bulundukları süre içerisinde maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 32.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,5. E.2021/313- K.2021/299Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira ile ilgili PFDK'nın 19.08.2021 tarihli E.2021-2022/12 - K.2021-2022/10 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırımlar A.Ş.'nin futbolcusu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile, Erteleme talebinin reddine, oyçokluğu ile, karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kerem Aktürkoğlu, Futbol, Marcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Marcao'nun 8 maçlık cezasını onadı - Son Dakika Spor


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