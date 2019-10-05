Tahkim Kurulu, Metin Diyadin'in 5 maçlık cezasını onadı!
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TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Metin Diyadin'e verilen cezalara yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Metin Diyadin'e verilen cezalara yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.
Tahkim Kurulunun, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 46 bin lira para cezasını oy çokluğu ile onadığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:01
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