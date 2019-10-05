Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulu, Metin Diyadin'in 5 maçlık cezasını onadı!
Son Dakika Spor Haber

Tahkim Kurulu, Metin Diyadin'in 5 maçlık cezasını onadı!

18 dakika önce

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Metin Diyadin'e verilen cezalara yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

Tahkim Kurulu, Metin Diyadin'in 5 maçlık cezasını onadı!, System.String[]

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Metin Diyadin'e verilen cezalara yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.


Tahkim Kurulunun, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 46 bin lira para cezasını oy çokluğu ile onadığı kaydedildi.


Gençlerbirliği ve Ankaragücü, 7 yıl sonra karşı karşıya gelmişti...


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Metin Diyadin, Diyadin, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi!
Emre Belözoğlu kenarda çılgına döndü Fenerbahçe yenildi, Tuncay Şanlı yıkıldı Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a 4 yıllık yeni sözleşme

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:19:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulu, Metin Diyadin'in 5 maçlık cezasını onadı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]