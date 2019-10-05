Son Dakika Haberleri: Tahkim kurulu, metin diyadin'in cezasını onadı
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Tahkim kurulu, metin diyadin'in cezasını onadı

12 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 46 bin lira para cezasının onandığını açıkladı.

Tahkim kurulu, metin diyadin'in cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 46 bin lira para cezasının onandığını açıkladı.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şu şekilde:

"MKE Ankaragücü Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Metin Diyadin ile ilgili PFDK'nın 03.10.2019 tarih ve E.2019-2020/156 K.2019-2020/189 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 05.10.2019 Cumartesi günü saat 10: 00'da MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği vekili Av. Yaşar Tolga Bozkurt, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Derneği'nin teknik sorumlusu Metin Diyadin ve vekili Av.Bora İmadoğlu'nun hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı.Yapılan müzakere neticesinde;

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Metin Diyadin'in müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirmesi suretiyle toplam 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 46.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy çokluğu ile erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

MKE Ankaragücü, Tahkim Kurulu, Metin Diyadin, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:05 Kaynak: DHA
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