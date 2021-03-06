Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı

06.03.2021 17:19
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı itirazı reddederek verilen 1 maç men ve 13 bin TL para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yaptığı itirazı reddederek verilen 1 maç men ve 13 bin TL para cezasını onadı. Kurul ayrıca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı verilen 15 maç hak mahrumiyeti cezasının onandığını bildirdi.

TFF Tahkim Kurulu'nun açıkladığı kararlar şöyle;

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Joseph Paintsil ile ilgili PFDK'nın 04.03.2021 tarihli E.2020-2021/770 - K.2020-2021/949 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün futbolcusu Joseph Paintsil'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 8.700,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Bursa Spor Kulübü'nün antrenörü Mustafa Er ile ilgili PFDK'nın 04.03.2021 tarihli E.2020-2021/764 - K.2020-2021/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Bursa Spor Kulübü'nün antrenörü Mustafa Er'in ihraç kararına rağmen yeşil zemine girmesinden dolayı tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ve FDT'nin13.maddesinin uygulanmasısuretiyle2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 04.03.2021 tarihli E.2020-2021/762 - K.2020-2021/945 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Başkanı Ali Yıldırım Koç'un akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile ilgili PFDK'nın 05.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 - K.2020-2021/956 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında müsabakada görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddeleri uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine dair verilen PFDK kararında usul ve esas bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından talebin reddine, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğeaykırıhareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Para Cezası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı - Son Dakika Spor


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