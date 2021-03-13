Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in 20 gün hak mahrumiyeti cezasını para cezasına çevirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 50 bin TL para cezasına çevirdi. Ayrıca kurul, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin de 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 30 bin TL para cezası verdi.

Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle;

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Kevin Antonio J. Mirallas Y Castillo ile ilgili PFDK'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/784 K.2020-2021/959 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Kevin Antonio J. Mirallas Y Castillo'nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyleFDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 K.2020-2021/957 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ilecezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin ve Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 11.03.2021 tarihli E.2020-2021/800 K.2020-2021/991 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ve idarecisi Selehattin Baki ile ilgili PFDK'nın 11.03.2021 tarihli E.2020-2021/804 K.2020-2021/994 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.03.2021 Cumartesi günü saat 13: 15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selehattin Baki ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selehattin Baki'nin kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.