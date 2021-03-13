Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in 20 gün hak mahrumiyeti cezasını para cezasına çevirdi - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in 20 gün hak mahrumiyeti cezasını para cezasına çevirdi

13.03.2021 16:15
Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in 20 gün hak mahrumiyeti cezasını para cezasına çevirdi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 50 bin TL para cezasına çevirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 50 bin TL para cezasına çevirdi. Ayrıca kurul, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin de 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırarak, 30 bin TL para cezası verdi.

Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle;

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Kevin Antonio J. Mirallas Y Castillo ile ilgili PFDK'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/784 K.2020-2021/959 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Kevin Antonio J. Mirallas Y Castillo'nun rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyleFDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari  Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 K.2020-2021/957 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca  24.000,00 TL para cezası ilecezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari  Yatırımlar A.Ş.'nin ve Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün PFDK'nın 11.03.2021 tarihli E.2020-2021/800 K.2020-2021/991 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ve idarecisi Selehattin Baki ile ilgili PFDK'nın 11.03.2021 tarihli E.2020-2021/804 K.2020-2021/994 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.03.2021 Cumartesi günü saat 13: 15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selehattin Baki ve Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin  vekili Av. Uğur Oker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.Yapılan müzakere neticesinde;Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Selehattin Baki'nin kulüp resmi internet sitesinde ve medyada sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in 20 gün hak mahrumiyeti cezasını para cezasına çevirdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Annesinin cenazesini alan Bakan Soylu, hastaneden cenaze aracıyla ayrıldı Bu zamana kadar tek vaka dahi görülmedi! İşte kırmızı şehrin mavi köyü Hacıarslanlar'ın başarı sırrı Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Deniz Çakır'ın elektrikli bisikletini çalan hemşirenin pişkinliği pes dedirtti
Onyekuru'nun Belhanda'ya veda paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı Onyekuru'nun Belhanda'ya veda paylaşımı kafalarda soru işareti bıraktı         
17:14
Eline iki ekmek alan kısıtlamayı ihlal edince, ilçede pazar günleri ekmek satışı yasaklandı Eline iki ekmek alan kısıtlamayı ihlal edince, ilçede pazar günleri ekmek satışı yasaklandı         
17:07
21 yaşındaki genç, arkadaşının evinde intihar etti 21 yaşındaki genç, arkadaşının evinde intihar etti         
16:56
Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Kopenhag'da kiralık olarak oynayan Zanka, Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
15:59
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim         
15:21
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Kadınların erkek kavgası! Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı         
12:50
Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü Otobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kıza taciz! Şüpheli, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü         
12:39
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 17:43:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in 20 gün hak mahrumiyeti cezasını para cezasına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei