Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'in 20 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e resmi sitede yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı verilen 20 gün cezayı kaldırdı; 50 bin TL para cezası verdi.

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI KALDIRILDI, PARA CEZASI VERİLDİ

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/772 K.2020-2021/957 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin protokol tribününde yer alan mensuplarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin kulüp resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin ve Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle ve kulüp resmi sosyal medya hesabında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca verilen 20 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."