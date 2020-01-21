Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin limit artırımı başvurusunu görüşerek, gerekçeli karar için dosyayı geri gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 21.01.2020 Salı günü saat 17.00'de Fenerbahçe A.Ş. Kulübü Başkanı Ali Yıldırım Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüp vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Kulüp görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; alınan ara kararların gereği yerine getirildikten sonra dosyanın karara bağlanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.