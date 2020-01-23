Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ek harcama limiti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitlerine yaptığı itirazı inceleyerek sarı-lacivertli kulübe ek 16 milyon TL harcama limiti verdi.



Tahkim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantı sonrası Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Kurul, sarı-lacivertli kulübe ek harcama limiti verdi. Toplantı sonrası yapılan açıklama şöyle:



"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;



Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verildi." - İSTANBUL