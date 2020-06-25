Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a ret!

İşte yapılan açıklama;



TFF Tahkim Kurulu 25 Haziran 2020 günlü (23) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)



1. E.2020/75- K.2020/ 130



Denizli Spor Kulübü Derneği ve teknik adam Yücel İldiz ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.01.2020 tarih ve E.2019/570 - K.2020/50 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Davacının itirazının kısmen kabulü ile fesih tazminatına yapılan %15 oranındaki hakkaniyet indiriminin kaldırılarak fesih tazminatının miktarının 1.546.666,67 TL olarak düzeltilmesine; davacının, fesih tazminatına uygulanacak faiz başlangıç tarihi bakımından yapmış olduğu itirazının reddine,







Davalı Kulübün itirazının reddine,



Yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,



2. E.2020/91- K.2020/ 131



Futbolcu Onur Topal ile Nazilli Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.02.2020 tarih ve E.2019/599 - K.2020/102 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,



3. E.2020/92- K.2020/ 132



Teknik adam Taner Öcal ile Kırşehir Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.02.2020 tarih ve E.2019/621 - K.2020/99 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,



4. E.2020/94- K.2020/ 133



Teknik adam Tarık Daşgün ile Fethiye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 08.01.2020 tarih ve E.2019/557 - K.2020/45 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oybirliği ile,



5. E.2020/116 - K.2020/ 134



Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş., başkanı Süleyman Hurma, idarecileri Serkan Hurma, Murat Akın, görevli Ümit Abdullah Bilik ile ilgili PFDK'nın 19.03.2020 tarihli E.2019-2020/767 K.2019-2020/937 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 25.06.2020 Perşembe günü saat 15: 00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Kulüp Başkanı Süleyman Hurma'nın ve Kulüp Vekili Av. Emirhan Çeviker'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;



Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin akreditasyon sistemin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 12.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin başkanı Süleyman Hurma'nın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca 180 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 255 gün hak mahrumiyeti ve 115.000,00 TL para cezasının; hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca verilen 180 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezasının; takdiren 150 gün ve 85.000,00 TL'ye indirilmesi suretiyle toplam cezanın; 225 gün hak mahrumiyeti ve 100.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile,



Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin idareci Serkan Hurma'nın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 15.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin Görevlisi Ümit Abdullah Bilik'in hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 39/2. maddesi uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler San. Tic. A.Ş.'nin idareci Murat Akın'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Erteleme taleplerinin reddine,



6. E.2020/122- K.2020/ 135



Gültepe Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 13.03.2020 tarihli 26 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Gültepe Spor Kulübü'nün itirazının reddine, oybirliği ile,



7. E.2020/126- K.2020/136



Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün futbolcusu Zeki Yavru ile ilgili PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/801 K.2019-2020/943 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;



Yukatel Denizli Spor Kulübü'nün futbolcusu Zeki Yavru'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



8. E.2020/127- K.2020/137



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Karar verilmiştir.



TFF Tahkim Kurulu



(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.



