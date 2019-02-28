Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulu'ndan Jahovic'e 1 Maç İndirim

Tahkim Kurulu'ndan Jahovic'e 1 Maç İndirim

35 dakika önce

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maçla cezalandırılan Atiker Konyasporlu oyuncu Adis Jahovic'in cezasını 2 maça indirdi.

Tahkim Kurulu'ndan Jahovic'e 1 Maç İndirim, System.String[]
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maçla cezalandırılan Atiker Konyasporlu oyuncu Adis Jahovic'in cezasını 2 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/676 K.2018-2019/817 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 TL para cezasının; futbolcunun eyleminin FDT 36/1-a kapsamında değerlendirilmesi neticesinde; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:36 Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hataysporlu Taraftarlar, Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra "Kebapçı Selo" Tezahüratında Bulundu Hatayspor-Galatasaray Maçına Damga Vuran Güzel, Futbolcu Yasin Güreler'in Eşi Çıktı

Savcının Öğretmenleri Gözaltına Aldırdığı Olayda, Halı Saha Sahibi Konuştu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Para Cezası Verdi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 18:11:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulu'ndan Jahovic'e 1 Maç İndirim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]