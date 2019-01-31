Tahkim Kurulu'ndan Skrtel'e İndirim
31 dakika önce
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel'e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi.
Tahkim Kurulu
, Fenerbahçe
'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel
'e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi.
Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası
mücadelesinde kırmızı kart gören Martin Skrtel'in 3 maçlık cezası 2 maça indirildi. Tedbirli olarak PFDK
'ya sevk edilen Skrtel, ligdeki Yeni Malatyaspor
maçında kadroda yer alamamıştı. Sarı-lacivertli futbolcu yarınki Göztepe maçında da kadroda yer alamayacak ve bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor
maçıyla formasına kavuşacak.
Tahkim Kurulu'nun, sarı-lacivertli futbolcu ile ilgili aldığı karar şöyle:
"Fenerbahçe Futbol
A.Ş.'nin futbolcusu Martin Skrtel'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezasının, FDT'nin 13.maddesinin tatbik edilmesi neticesinde; takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 667 TL para cezasına indirilmesi suretiyle PFDK kararının düzeltilerek onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:14 Kaynak: İHA
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