Tahkim Kurulu'ndan son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Tahkim Kurulu'ndan son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması! - Son Dakika Spor

Tahkim Kurulu'ndan son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'Takım Harcama Limiti'ne itiraz ettiğini ve incelemenin devam edeceğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'Takım Harcama Limiti'ne itiraz ettiğini ve incelemenin devam edeceğini duyurdu.


İşte TFF'den yapılan açıklama:


"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,


Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16: 00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."


Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:27 
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