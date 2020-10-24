Tahkim Kurulu'ndan Sumudica'ya iyi haber - Son Dakika

Tahkim Kurulu'ndan Sumudica'ya iyi haber

24.10.2020 13:56
Tahkim Kurulu'ndan Sumudica'ya iyi haber, System.String[]

Tahkim Kurulu, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın 4 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bugün gerçekleşen olağanüstü toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın 4 maçlık cezası 2 maça indirildi. Tahkim Kurulu kararları şöyle:

"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Marius Ninel Şumudica ve görevlisi Marius Stefan Şumudica ile ilgili PFDK'nın 22.10.2020 tarihli E.2020-2021/176 K.2020-2021/239 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.10.2020 Cumartesi günü saat 09: 30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin vekili Av. Dursun Küçük, Av. Murat Can Kavak ve tanıkların hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Kurulumuz tarafından, itiraza konu edilen PFDK kararı ile verilen cezalarda; Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Marius Ninel Şumudica'ya FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca verilen 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000,00 TL para cezası yönünden dosyanın tefrik edilmesine dair ara karar oluşturularak, dosyanın tetkikine devam edildi,

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Teknik Sorumlusu Marius Ninel Şumudica'nın soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı olmasına rağmen protokol tribününden futbolculara ve yedek kulübesinde bulunan kişilere doğrudan talimat vermesinden dolayı cezaya uymaması eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000,00 TL para cezasının; ihlalin gerçekleştiği koşullar ve olayın oluş şeklinin değerlendirilmesi neticesinde takdiren indirilmek suretiyle, 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

Menemen Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Kazım Hürol Taklak ve idarecisi Tahir Şahin ile ilgili PFDK'nın 22.10.2020 tarihli E.2020-2021/193 K.2020-2021/237 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Menemen Spor Kulübü Derneği'nin Başkanı Kazım Hürol Taklak'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 9/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Menemen Spor Kulübü Derneği'nin idarecisi Tahir Şahin'in akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVID-19 Salgını nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 9/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL

Tahkim Kurulu, Türk Lirası, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu'ndan Sumudica'ya iyi haber - Son Dakika Spor

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