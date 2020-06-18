Tahkim Kurulu'ndan Trabzonspor ve Sivasspor'un cezalarına onama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu; Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'a Profesyonel Tahkim Kurulu'nun (PFDK) verdiği para cezalarını onadı.

TFF Tahkim Kurulu'nun bugünkü toplantıda aldığı kararlar şöyle:

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/735 K.2019-2020/884 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin 07.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Demir Grup Sivas Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/738 K.2019-2020/878 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Demir Grup Sivas Spor Kulübü Derneği'nin stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."