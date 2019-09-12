Tahkim Kurulu, PFDK'nın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık cezayı 3 maça...
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Tahkim Kurulu, PFDK'nın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e verdiği 4 maçlık cezayı 3 maça indirdi. Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:57 Kaynak: İHA
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