Tahkim Kurulu reddetti, Berna Gözbaşı'nın cezası onandı - Son Dakika

Tahkim Kurulu reddetti, Berna Gözbaşı'nın cezası onandı

19.12.2020 17:57
Tahkim Kurulu reddetti, Berna Gözbaşı'nın cezası onandı, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın cezası TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın cezası TFF Tahkim Kurulu tarafından onandı.

Süper Ligin 11. haftasında İzmir'de oynanan Göztepe-Hes Kablo Kayserispor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ve 90 gün hak mahrumiyeti ile 52 bin 850 TL para cezası alan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın cezası onandı.

PFDK'nın cezası sonrasında Tahkim Kurulu'na itirazda bulunan Berna Gözbaşı'nın itirazı kabul edilmedi. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile ilgili PFDK'nın 10 Aralık 2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nün başkanı Berna Gözbaşı'nın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 17.850 TL para cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın toplam 90 gün hak mahrumiyeti ve 52 bin 850 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ

Tahkim Kurulu reddetti, Berna Gözbaşı'nın cezası onandı

Tahkim Kurulu, Kayserispor, Para Cezası, Hes Kablo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu reddetti, Berna Gözbaşı'nın cezası onandı - Son Dakika Spor


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