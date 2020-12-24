Tahkim Kurulu, Sergen Yalçın'a verilen para cezasını onadı - Son Dakika

Tahkim Kurulu, Sergen Yalçın'a verilen para cezasını onadı

24.12.2020 17:29
Tahkim Kurulu, Sergen Yalçın'a verilen para cezasını onadı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verilen 36 bin TL'lik para cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verilen 36 bin TL'lik para cezasını onadı. Öte yandan Fatih Karagümrüklü futbolcu Erik Sabo'ya verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL'lik para cezası ile teknik sorumlu Atılay Canel'e verilen 24 bin TL'lik ceza da onandı.

Tahkim Kurulu'nda alınan kararlar şöyle:

"- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 17.12.2020 tarihli E.2020-2021/451 K.2020-2021/557 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 36.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile-Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcu Erik Sabo ve teknik sorumlu Atılay Canel ile ilgili PFDK'nın 17.12.2020 tarihli E.2020-2021/450 K.2020-2021/555 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;Fatih Karagümrük A.Ş.'nin futbolcu Erik Sabo'nun müsbaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fatih Karagümrük A.Ş.'nin teknik sorumlu Atılay Canel'in sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle FDT'nin 38/3-c maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."


- İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu, Sergen Yalçın'a verilen para cezasını onadı - Son Dakika Spor


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