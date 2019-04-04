Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Durica'ya 400 Bin Ödeme Yapmasına Karar Verdi
1 saat önce
TRABZON / DHATürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, açılan dava ve yapılan itirazlar neticesinde Trabzonspor'un eski oyuncusu Jan Durica'nın 400 bin Euro alacağının kulüpten tahsil edilmesine karar verdi.
TRABZON/ DHA Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Tahkim Kurulu
, açılan dava ve yapılan itirazlar neticesinde Trabzonspor
'un eski oyuncusu Jan Durica'nın 400 bin Euro alacağının kulüpten tahsil edilmesine karar verdi.
Tahkim Kurulu'nun 04 Nisan 2019 günlü (19) sayılı aldığı ilgili kararda, "Futbolcu Jan Durica'nın Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/517- K.2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına, davacı futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400 bin Euro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine, faiz, harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile karar verilmiştir" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:49 Kaynak: DHA
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