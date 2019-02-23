Tahkim Kurulu Ümit Özat'ın Cezasını Onadı

TFF Tahkim Kurulu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın 1 maçlık men cezasına yaptığı erteleme talebini reddetti ve onadı.

TFF Tahkim Kurulu, Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın 1 maçlık men cezasına yaptığı erteleme talebini reddetti ve onadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu 23 Şubat 2019 günlü (11) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aldığı kararlar şöyle:



"Adana Demir Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ümit Özat ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/679 K.2018-2019/839 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Adana Demir Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ümit Özat'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oy birliği ile, erteleme talebinin reddine oy birliği ile karar verilmiştir."



(İHA)

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