Son Dakika Haberleri: Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile Oynanan Kupa Maçında Kırmızı Kart Gören Galatasaray'ın Defans...

Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile Oynanan Kupa Maçında Kırmızı Kart Gören Galatasaray'ın Defans...

7 dakika önce

Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama'nın 2 maç men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile Oynanan Kupa Maçında Kırmızı Kart Gören Galatasaray'ın Defans..., System.String[]
Tahkim Kurulu, Yeni Malatyaspor ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Galatasaray'ın defans oyuncusu Christian Luyindama'nın 2 maç men cezasını onadı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:19 Kaynak: İHA
Christian Luyindama, Tahkim Kurulu, Galatasaray, Yeni Malatyaspor, Spor
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