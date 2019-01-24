Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor Maçında Kırmızı Kart Gören Fenerbahçeli...
47 dakika önce
IHAAW163900-SPO/24-01-2019- Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi.
IHAAW163900-SPO/24-01-2019
- Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirdi. 24.01.2019 16: 39: 00 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:45 Kaynak: İHA
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