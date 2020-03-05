Tahliye edildiği cezaevine

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise zanlının izini kaybettirmek için ara sokaklara yöneldiği görülüyor.

Yasemin B, otobüse bindikten bir süre sonra dönüp telefonunun çalındığını fark edip sürücüden ve yolculardan yardım istiyor.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yasemin B, otobüse binmek için beklediği sırada zanlı yanına yaklaşıp daha sonra uzaklaşıyor.

Kadının, cep telefonunun çalındığını bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Merkez Seyhan İlçesi Sefa Özler Caddesi'ndeki duraktan otobüse binen Yasemin B. (39), bir süre sonra montunun cebindeki cep telefonunun olmadığını fark etti.

Adana 'da denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye edilen hükümlü, "yankesicilik" yöntemiyle bir kadının cep telefonunu çalınca tutuklandı.

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