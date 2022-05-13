Metin Gürcan Yeniden Tutuklandı. Karara İtiraz Edilecek - Son Dakika
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Metin Gürcan Yeniden Tutuklandı. Karara İtiraz Edilecek

13.05.2022 12:52
Metin Gürcan Yeniden Tutuklandı. Karara İtiraz Edilecek

‘Askeri ve siyasi casusluk’ suçundan tutuklu olarak yargılandığı davada önceki gün tahliye edilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partili Metin Gürcan, savcının itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı. Gürcan’ın avukatı Yusuf Şahin, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

'Askeri ve siyasi casusluk' suçundan tutuklu olarak yargılandığı davada önceki gün tahliye edilen Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partili Metin Gürcan, savcının itirazı üzerine bugün yeniden tutuklandı. Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi, emekli yüzbaşı Metin Gürcan, 'askeri ve siyasi casusluk' ile 'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama' suçlamaları ile 29 Kasım 2021'de tutuklanmıştı. Gürcan hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, yargılamanın kapalı olarak sürdürülmesine karar verilmişti.

Gürcan'ın yargılanmasına, 11 Mayıs'ta yapılan ikinci duruşma ile devam edilmişti. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, bu duruşmada Gürcan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti. Ancak savcılık, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etmişti. Savcılığın itirazı, bir üst mahkeme olan Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün değerlendirilmiş ve Gürcan hakkında tekrar yakalama kararı çıkarılmıştı.

Metin Gürcan, bugün saat 10: 00 sıralarında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim oldu. Gürcan, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne götürüldü. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hakim karşısına çıkarılan Gürcan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin, karara itiraz edeceklerini duyurarak, "26. Ağır Ceza Mahkemesi gibi hukuka uygun şekilde karar verilmesini bekliyoruz" dedi.

3. DURUŞMA 4 EKİM'DE

Tahliye kararının ardından Gürcan'ın avukatı Yusuf Şahin, iddianamedeki iddialara ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın görüş bildirdiğini aktararak, "Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, Metin Gürcan'ın paylaştığı iddia olunan bilgi ve belgelerin devletin gizli sırrı niteliğinde olmadığı, bunların daha önce basın yayın organlarında ve internet ortamında defaten paylaşıldığı belirtilmiş ve bu kapsamda suçun oluşmayacağı ifade edilmiştir" diye konuşmuştu. Gürcan'ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 4 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

Metin Gürcan Yeniden Tutuklandı. Karara İtiraz Edilecek
Metin Gürcan Yeniden Tutuklandı. Karara İtiraz Edilecek

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Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine bir kez daha tutuklandı Casuslukla suçlanan Metin Gürcan itiraz üzerine bir kez daha tutuklandı

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Kaynak: ANKA

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