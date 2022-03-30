Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme - Son Dakika
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Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme

30.03.2022 18:21
Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme

MALATYA'da kolonlardan ses gelmesi üzerine tahliye edilen 45 yıllık binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme yaptı.

MALATYA'da kolonlardan ses gelmesi üzerine tahliye edilen 45 yıllık binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme yaptı. Yapının yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili kararın hazırlanacak rapor ile verileceği bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasanbey Caddesi'nde 1977 yılında inşa edilen, 6 ailenin yaşadığı 5 katlı Dağlı Apartmanı'nın kolonlarından ses duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye edip, çevrede güvenlik tedbiri aldı. Bina sakinlerinden bazıları akrabalarına gitti, bazıları da Malatya Büyükşehir Belediyesi'nce otellere yerleştirildi.Binada inceleme yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri de 45 yıllık yapının yıkılıp yıkılmayacağı ile ilgili kararın hazırlanacak rapor ile verileceğini söyledi. Binanın 1'inci katında oturan Barış Marasalı, dün işten geldikten sonra ekiplerin bina çevresine bant çektiğini görünce şaşırdığı, dışarıdan araç geçtiği zaman evlerinin sallandığını söyledi.


Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme
Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme
Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme
Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme
Tahliye edilen 45 yıllık binaya inceleme
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İklim Değişikliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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