Tahliye edilen Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi havadan görüntülendi
1 saat önce
Tahliye edilen Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi havadan görüntülendiİSTANBUL - Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi boşaltılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:04 Kaynak: İHA
Tahliye edilen Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi havadan görüntülendi
İSTANBUL - Depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi boşaltılıyor.
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü'nde bulunan Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde deprem sonrası yapılan incelemelerde hasar tespit edildi. Binanın bodrum katındaki kolonların demirlerinde korozyon tespit edilirken, binanın boşaltılması kararlaştırıldı. Kararın ardında bu sabah saatlerinde üniversiteye gelen ekipleri, tahliye işlemlerini başlattı. Hasar gören bina drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da iki fakültede eğitime 20 gün ara Avcılar'da, 26 Eylül'deki depremde hasar gören öğrenci yurtları tahliye edilecek Balıkesir'de iki aile arasında silahlı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Beşiktaş'ta sokakta yürüyen kişiye silahlı saldırı: Durumu ağır