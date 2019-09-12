Son Dakika Haberleri: Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz
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Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz

1 saat önce

Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları adına konuşan Musa Kart, "Her şeyin mizah olduğu bir ülkede yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz, System.String[]

Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin infazın durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesini kararlaştırmasının ardından akşam 21: 00 civarında Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.


Tahliye edilenlerin adına Musa Kart bir basın açıklaması okudu. "Her şeyin mizah olduğu bir ülkede yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Musa Kart açıklamasında şu ifadeleri kullandı Açıklaması

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Kandıra Cezaevi, Musa Kart, Yargıtay, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:00 
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