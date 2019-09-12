Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz
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Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları adına konuşan Musa Kart, "Her şeyin mizah olduğu bir ülkede yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin infazın durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesini kararlaştırmasının ardından akşam 21: 00 civarında Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.
Tahliye edilenlerin adına Musa Kart bir basın açıklaması okudu. "Her şeyin mizah olduğu bir ülkede yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Musa Kart açıklamasında şu ifadeleri kullandı Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:00
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