Tahliye edilen Cumhuriyet gazetesi yazarları: Her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz

Cumhuriyet gazetesinin 5 eski yazarı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin infazın durdurulması ve salıverilmelerinin istenmesini kararlaştırmasının ardından akşam 21: 00 civarında Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.



Tahliye edilenlerin adına Musa Kart bir basın açıklaması okudu. "Her şeyin mizah olduğu bir ülkede yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Musa Kart açıklamasında şu ifadeleri kullandı Açıklaması