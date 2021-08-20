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TAHLİYE EDİLEN EŞİ YENİDEN TUTUKLANAN ÖZLEM: ADALET YERİNİ BULDU - Son Dakika

TAHLİYE EDİLEN EŞİ YENİDEN TUTUKLANAN ÖZLEM: ADALET YERİNİ BULDU

20.08.2021 13:43

TOKAT'ta, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı (30) barışmaya, diye gittiği babaevinde 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ (32), mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandıktan 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOKAT'ta, boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem Ağ'ı (30) barışmaya, diye gittiği babaevinde 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ (32), mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandıktan 3 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özlem Ağ'ın dün yaptığı açıklamayla karara tepki göstermesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talebiyle Samet Ağ, yeniden tutuklandı. Özlem Ağ, "Adalet yerini buldu. Umarım, kimse benim yaşadığımı ya da diğerlerinin yaşadığını yaşamaz. Bundan sonra erkek terörü son bulur" dedi.

Kentteki hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ, ocak ayında evi terk ederek, babası Mehmet Demirel'in yanına gidip, boşanma davası açtı. Samet Ağ, iddiaya göre, 1 Nisan'da eşi ile konuşmak ve eve dönmeye ikna etmek için Mülk köyüne gitti. Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Samet Ağ, eşi ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası gözaltına alınan Samet Ağ, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Cezaevinde 3 ay kalan Ağ'ın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı da mahkemeden delillerin toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, adli kontrol tedbirleri, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatlerinde adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atma koşuluyla tahliye edildi.

Özlem Ağ'ın avukatı aracılığı ile mahkemeye yaptığı itiraza rağmen tahliye kararı geri çekilmedi. Ağ'ın tahliye kararının ardından DHA'ya dün yaptığı açıklamalar sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine mahkeme, eşi hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Taşçiftlik köyünde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Samet Ağ, dün gece çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tekrar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'ARTIK KORKMUYORUM, GÜVENDEYİM'

Kararı değerlendiren Özlem Ağ, "Adalet yerini buldu. Dün haberlerden öğrendim tutuklanma kararının çıktığını. Umarım, hak ettiği cezayı alır, bir daha kimseye bir şey yapmasın. Umarım, böyle bir olaya hiçbir kimsenin başına gelmez. Onlarca şiddet gören kadın var. Zor durumda olanlar var. Hayatlarını kaybedenler var. Umarım, kimse benim yaşadığımı ya da diğerlerinin yaşadığını yaşamaz, bundan sonra erkek terörü son bulur. Tek isteğim, hak ettiği cezayı alsın. Artık korkmuyorum. Güvendeyim" dedi.

Baba Mehmet Demirel ise "Adalete bundan sonra güvenimiz sonsuz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Kadın şiddet olaylarını kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

TAHLİYE EDİLEN EŞİ YENİDEN TUTUKLANAN ÖZLEM: ADALET YERİNİ BULDU
TAHLİYE EDİLEN EŞİ YENİDEN TUTUKLANAN ÖZLEM: ADALET YERİNİ BULDU
TAHLİYE EDİLEN EŞİ YENİDEN TUTUKLANAN ÖZLEM: ADALET YERİNİ BULDU
TAHLİYE EDİLEN EŞİ YENİDEN TUTUKLANAN ÖZLEM: ADALET YERİNİ BULDU

Mehmet Demirel, Cumhuriyet, Adalet, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAHLİYE EDİLEN EŞİ YENİDEN TUTUKLANAN ÖZLEM: ADALET YERİNİ BULDU - Son Dakika


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