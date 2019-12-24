Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü - Son Dakika
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Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü

6 saat önce

Adana'da sağanak nedeniyle duvarlarında çatlak oluşan ev, tahliyesinden 2 saat sonra çöktü.

Adana'da sağanak nedeniyle duvarlarında çatlak oluşan ev, tahliyesinden 2 saat sonra çöktü.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde bir evin çöktüğü ihbarını alan polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede yıkılan binada kimsenin olmadığını belirledi.

Haber verilmesi üzerine gelen evin sahibi 65 yaşındaki Veli Varlı, sabah sağanak nedeniyle duvarlarda çatlamalar olduğunu görünce eşi Hüsne Varlı'yı da alarak binadan çıktığını söyledi.

Ayrıldıktan 2 saat sonra evin yıkıldığını öğrendiğini anlatan Varlı, 35 senedir bu konutta yaşadıklarını dile getirdi.

Tahliye edilen ev iki saat sonra çöktü

Gürselpaşa Mahallesi, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:11 Kaynak: AA
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