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Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor
6 saat önce
Binanın yıkılmasından detaylar Binadan detaylar Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor İSTANBUL (AA) – Marmara açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tahliye kararı verilen İÜ İstanbul Tıp Fakültesindeki (Çapa Yerleşkesi) binalar yıkılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Binanın yıkılmasından detaylar
Binadan detaylar Tahliye edilen İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor
İSTANBUL (AA) – Marmara açıklarında 5.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tahliye kararı verilen İÜ İstanbul Tıp Fakültesindeki (Çapa Yerleşkesi) binalar yıkılıyor.
30 Aralık'ta başlayan yıkım çalışmalarında çok sayıda işçi görev alıyor. İş makineleriyle yıkılan binaların çevresi tedbir amacıyla kapatıldı.
Fakültedeki binalar depremden sonra tahliye edilmişti
İstanbul Valiliği, İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki 7 binanın deprem ön hasar tespiti sonucunda, tahliyesine karar verildiğini bildirmişti.
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