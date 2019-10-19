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Son Dakika Genel - Tahliye edilen okulda velilerin istediği oldu

- Tahliye edilen okulda velilerin istediği oldu

1 saat önce

- Tahliye edilen okulda velilerin istediği oldu Deprem nedeniyle tahliye edilen okulun öğrencilerin yeni adresi belli olduTEKİRDAĞ - İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremde çatlaklar oluştuğu gerekçesi ile incelemeye alınan ve yapılan değerlendirmeler sonucunda...

- Tahliye edilen okulda velilerin istediği oldu

Deprem nedeniyle tahliye edilen okulun öğrencilerin yeni adresi belli oldu

TEKİRDAĞ - İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremde çatlaklar oluştuğu gerekçesi ile incelemeye alınan ve yapılan değerlendirmeler sonucunda tahliye edilmesine karar verilen Çorlu 1 Kasım İlkokulu öğrencilerinin eğitim-öğretime devam edecekleri adres belli oldu.

Öğrenciler aynı mahallede yer alan ve daha önce Çorlu Ticaret Meslek Lisesi olarak hizmet veren okul binasında eğitim - öğretime devam edecek.

1 Kasım İlkokulu'nun tahliye edilmesi kararının alınmasının ardından kararı velilere bildirmek üzere okula gelen Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile öğrenci velileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşanmış, Müdür Erdoğan'ın öğrenciler eğitimlerime Melahat Kozar İlkokulu'nda devam etsin önerisini kabul etmeyen veliler, ya mahallemizdeki başka okula yönlendirirsiniz ya da çocuklarımızı okula göndermeyiz karşılığını vermişti.

Melahat Kozar İlkokulu'nu uzak olduğu gerekçesi ile istemeyen velilerin taleplerini değerlendiren Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğrenciler daha önce Çorlu Ticaret Meslek Lisesi olarak hizmet veren binada eğitim öğretime devam etmesi önerisini kabul etti.

Velilerin bahçesinden bir an olsun ayrılmadığı 1 Kasım İlkokulu'na ikinci kez gelen Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan daha önce makam arabasını bırakarak ayrılmak zorunda kaldığı okul bahçesinden bu kez alkışlar ve sevgi gösterileri arasında ayrıldı.

Çorlu 1 Kasım İlkokulu öğrencilerinin Pazartesi gününden itibaren yeni binada eğitim - öğretime devam edecekleri kaydedildi.

- Tahliye edilen okulda velilerin istediği oldu

İstanbul, Silivri, Deprem, Çorlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:20 Kaynak: İHA
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