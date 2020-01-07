Tahliye edilen tarım işçileri spor salonuna yerleştirildi - Son Dakika

Mersin'de sağanak yağışlar nedeniyle bulundukları çadırlardan tahliye edilerek spor salonuna yerleştirilen tarım işçilerine, sıcak çorba, su ve yemek dağıtımı yapıldı.



Şiddetli yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığında oluşturulan 'Kriz Masası' ile koordineli şekilde çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 otobüs tahsis ederek Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda kalan ve çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu yaklaşık bin 500 tarım işçisini, merkezde bulunan Tarsus Spor Salonu, Bağlar Spor Salonu ile Yeşiltepe ve Özel Bahşiş Mahalle merkezlerine taşıdı.



Sıcak çorba, su, çay ve yemek ikramı yapıldı



Taşıma işleminin başlamasının ardından hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mağdur durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinatörü Ali Boltaç'ın bizzat takip ettiği çalışmalar kapsamında tarım işçilerine sıcak çorba, su, çay ve yemek dağıtıldı.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağmurla mücadelenin yanı sıra yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerinde de karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Çamlıyayla-Sebil arasında heyelan nedeniyle yola düşen kayaları kaldırarak yolu trafiğe açtı. - MERSİN