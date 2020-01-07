Tahliye edilen tarım işçileri spor salonuna yerleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahliye edilen tarım işçileri spor salonuna yerleştirildi - Son Dakika

Tahliye edilen tarım işçileri spor salonuna yerleştirildi

6 saat önce

Mersin'de sağanak yağışlar nedeniyle bulundukları çadırlardan tahliye edilerek spor salonuna yerleştirilen tarım işçilerine, sıcak çorba, su ve yemek dağıtımı yapıldı.

Tahliye edilen tarım işçileri spor salonuna yerleştirildi, System.String[]

Mersin'de sağanak yağışlar nedeniyle bulundukları çadırlardan tahliye edilerek spor salonuna yerleştirilen tarım işçilerine, sıcak çorba, su ve yemek dağıtımı yapıldı.


Şiddetli yağış nedeniyle Tarsus Kaymakamlığında oluşturulan 'Kriz Masası' ile koordineli şekilde çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 otobüs tahsis ederek Yeniçay, Akarsu, Çağbaşı, Yaramış, Çatalca, Yeşiltepe, Egemen, Aliefendioğlu, Atalar, Çiçekli, Alifakı, Kelahmet ve Kulak mahallelerinde çadırda kalan ve çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu yaklaşık bin 500 tarım işçisini, merkezde bulunan Tarsus Spor Salonu, Bağlar Spor Salonu ile Yeşiltepe ve Özel Bahşiş Mahalle merkezlerine taşıdı.


Sıcak çorba, su, çay ve yemek ikramı yapıldı


Taşıma işleminin başlamasının ardından hemen harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mağdur durumdaki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinatörü Ali Boltaç'ın bizzat takip ettiği çalışmalar kapsamında tarım işçilerine sıcak çorba, su, çay ve yemek dağıtıldı.


Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağmurla mücadelenin yanı sıra yüksek kesimlerde bulunan yerleşim yerlerinde de karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, Çamlıyayla-Sebil arasında heyelan nedeniyle yola düşen kayaları kaldırarak yolu trafiğe açtı. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yumurtada toptan satışta KDV indirimi sevindirdi
Şiddetli yağışların etkili olduğu Mersin'de ölü sayısı ikiye yükseldi Leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı

Son Dakika Haberleri
23:23 Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü-ek - Son Dakika
23:21 Pozantı'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
23:21 SABİHA GÖKÇEN'DE SEFERLER SABAH 06.00'YA ERTELENDİ - Son Dakika
23:20 RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV İSTANBUL'DA - Son Dakika
23:20 Çanakkale'nin biga ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 23:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tahliye edilen tarım işçileri spor salonuna yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]