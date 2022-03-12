Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı - Son Dakika
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Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı

12.03.2022 13:37

Ukrayna'da yaşanan saldırıların ardından Türklerin yurda dönüşü devam ediyor.

Ukrayna'da yaşanan saldırıların ardından Türklerin yurda dönüşü devam ediyor. Bugüne kadar 14 bine yakın kişi Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarıyla Türkiye'ye getirildi..

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Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğundan bugün son tahliye otobüsü Türkiye'ye doğru

hareket etti..

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Çalışmalar Ukrayna'daki Türklerin tamamının

tahliyesi ile son bulacak..

Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı
Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı
Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı

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Ukrayna'da yaşayan Türk: 'Türk bayrağını görünce direkt geldim' Ukrayna'da yaşayan Türk: 'Türk bayrağını görünce direkt geldim' Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi Ukrayna'da Türk vatandaşlarının tahliyesinde sona gelindi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Ukrayna, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tahliye edilen Türk sayısı 14 bine yaklaştı - Son Dakika


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