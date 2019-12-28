Tahliye gerçekleşmeyince ihaleyi kazanan firma mağdur oldu - Son Dakika
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Tahliye gerçekleşmeyince ihaleyi kazanan firma mağdur oldu

6 saat önce

Turizm ve yat merkezi Göcek'te Fethiye Belediyesi'nin açmış olduğu yat çekek sahası ihalesini kazanan firma yetkilisi, önceki kiracının tahliye etmemesi nedeniyle kiraladıkları alana giremediklerini iddia etti.

Tahliye gerçekleşmeyince ihaleyi kazanan firma mağdur oldu, System.String[]

Turizm ve yat merkezi Göcek'te Fethiye Belediyesi'nin açmış olduğu yat çekek sahası ihalesini kazanan firma yetkilisi, önceki kiracının tahliye etmemesi nedeniyle kiraladıkları alana giremediklerini iddia etti.


Hem karadan hem de kıyı çizgisi itibariyle etraflarının çevrilmiş olduğunu iddia eden firma sahibi ve yetkilisi iş adamı Haluk Yeter; Fethiye Belediyesi ilgili kurumlarla tüm yazışmaları yapmasına rağmen hiç bir sonuç alamadıklarını ifade etti. 3 aydır Fethiye Belediyesine kira ödediklerini ve mağdur olduklarını ifade eden Yeter; komşu kiracı firma ile ilgili sorunların çözümü için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini istedi. 1 yıllık sezonu kaybettiklerini belirten iş adamı Haluk Yeter, kısa süre içersin de hak kayıpları ile ilgili hukuki süreç başlatacaklarını söyleyerek; "Kiraladığımız alana ulaşamıyoruz. İlgili kurumlarla tüm yazışmalar yapıldı. Kiraladığımız alana gidebilmek ve işimize bir an önce başlamak istiyoruz" dedi.


Her ay Fethiye Belediyesi'ne 350 bin TL kira ödediklerini kaydeden Yeter, "Ekim, Kasım ve Aralık aylarını ödedik şimdi ise Ocak ayını ödeyeceğiz. 10 yıllığına kiraladık. Kiracı firma maalesef haksız olduğu halde ihale iptali ve yürütmeyi durdurma ile ilgili davalar açtı ve her ikisini de kaybettiler, ret oldu. Kiraladığımız yer iki ayrı parsel olmaktadır. Bir an önce çıkarlarsa biz işimize başlayacağız fakat 3 aylık bir kira ödedik. Bu büyük bir rakam ancak bu gün itibariyle çıksalar bile; biz 1 yılımızı kaybettik. Çünkü kara parka çıkacak tekneler kalmadı. Biz bütün müşterilerimizi kaybettik. Bir yıllık bir zararımız var. Yani sezonu kaybettik. Bu kayıplar için hukuki süreç kısa süre içerisinde başlayacak. Fethiye Belediyesi ihale şartlarını yerine getirdi fakat yolu bize açamıyor. Çünkü ilgili resmi kurumlarla yazışıyor fakat sonuç alamıyor. Valilik ve çevre şehircilik ile yapılan yazışmalardan hiçbir sonuç alınmadı" diye konuştu. - MUĞLA

Fethiye Belediyesi, Fethiye, Göcek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
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