Tahliye kanalına dökülen çöplerin önüne geçmek için çöp havuzu yapıldı - Son Dakika

Tahliye kanalına dökülen çöplerin önüne geçmek için çöp havuzu yapıldı
17.03.2021 14:22
Iğdır'da tahliye kanalının bulunduğu alana vatandaşlar çöp dökünce belediye çöp havuzu yaptı.
Iğdır'da tahliye kanalının bulunduğu alana vatandaşlar çöp dökünce belediye çöp havuzu yaptı.
Iğdır Karaağaç Mahallesi Bahçeli Caddesi üzerinde bulunan tahliye kanalına vatandaşlar çöplerini atınca belediye harekete geçti. Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hem tahliye kanalına atılan hem de çevre kirliğine neden olan çöplerin önüne geçmek için mahallede belirli noktalara 8 adet çöp havuzu inşa etti. Belediye ekipleri vatandaşların çöplerini bu havuzlarda biriktirmesini isteyerek tahliye kanalına çöp dökülmemesi için uyarıda bulundu. Havuzda toplanan çöpler belediye ekipleri tarafından toplanacak. - IĞDIR
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