Son Dakika Haberleri: Tahliye Kanalına Düşen At İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Tahliye Kanalına Düşen At İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşerek çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tahliye Kanalına Düşen At İtfaiye Tarafından Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşerek çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Görenler kırsal Mahallesinde yaşandı. Ahmet Arın'a ait at, gece saatlerinde toprak tahliye kanalına düştü. Mahalleli, çamura saplanan atı çıkarmayı başaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, at saplandıkları çamurdan çıkartarak kurtarmayı başardı. Ekipler tarafından suyla yıkanarak temizlenen at, sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:36 Kaynak: İHA

Eyyübiye, Şanlıurfa, İtfaiye, 3. Sayfa
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